0553 313 94 23

Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada 3 sanık, 4 yıl 4 ay 15 gün ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

25 Ocak 2019 Cuma 17:52
Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, örgütün "askeri mahrem imamları"ndan olduğu ileri sürülen tutuklu sanık eski öğretmen Hasan Bıçakcı ve avukatı katıldı.

Tanık A.B, sanığı "Hamza" kod adı ile tanıdığını ifade ederek, "Bu şahısla beni Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına atandığımda R.B. tanıştırmıştı. Beni ankesörlü telefondan arayarak buluşma teklif ederdi. Tek başıma kaldığım için benim evime gelirdi." diye konuştu.

Tanık H.C.Y. ise Samsun'da yaşadığı dönemde Bolu’da yürütülen bir TÜBİTAK projesine dahil olmak için kente çağrıldığını aktararak, "Beni bir yurda çağırarak görüşme yaptılar ve daha iyi şartlar sunabileceklerini söylediler. Ben o anki zor durumumu göz önünde bulundurarak kabul ettim. Bana jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyet yapmam ve askerlerle ilgilenmem istendi." şeklinde konuştu.

Askeri mahrem yapılanmada sözde Bolu sorumlusu "Rıdvan" kod isimli R.B. ve "Hamza" kod adlı Bıçakcı'nın yanı sıra sözde Zonguldak sorumlusu "Cüneyt" isimli şahısla tanıştığını anlatan H.C.Y, "En tepede 'molla' diye tabir edilen Kemal isimli şahsın bulunduğu konuşulurdu. Ancak ben bu kişi ile irtibat kurmadım. Anlattığım olaylardan dolayı sanığın bu yapılanma içinde jandarma mahrem hizmeti içerisinde görev yaptığını bilirim." ifadesini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ve sanığın mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

- "Astsubayların mahrem imamı" davası

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada ise "astsubayların mahrem imamı" olduğu iddia edilen, tutuksuz sanık görevinden ihraç edilen doktor İbrahim Makas'ın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu anımsatarak, sanık ve avukatında mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tüm bildiklerini samimi bir şekilde mahkemeyle paylaştığını belirterek, beraatını talep etti.

Sanık Makas da pişman olduğunu dile getirerek, "Yapı içinde din ve vatan adına faydalı işler yaptığımız düşüncesiyle faaliyette bulunmuştum. Ancak bugün yaşananlarla ben de yaptıklarımızın doğru olmadığını fark edebiliyorum. Ancak o dönemin şartlarında bu bize sakıncalı gelmemişti. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

- İki kadın sanığa ceza

Üçüncü duruşmada ise örgütle iltisaklı yurtlarda çalışan tutuksuz sanıklar Hatice ve Hacer Arık'ın yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Hacer Arık'ın 6 yıl 10 ay 15 gün, Hatice Arık'ın 7 yıl 6 ay hapsine hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:52
  1. Bolu
  2. FETÖ/PDY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2019 Asya Kupası
    1. Futbol: 2019 Asya Kupası
    2. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    3. Uygulama Samsun'da başladı! Artık tek..
    4. BBP'ye katılım
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında 5..
    6. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    7. Çin'den Soros'un eleştirilerine yanıt
    8. İstanbul’a çamur mu yağacak? Son..
    9. Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu
    10. Messi'den 'Sala' çağrısı!
    11. İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması
    12. Irak'ta ABD'nin askeri varlığına karşı..
    13. Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 5..
    14. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye..
    15. GÜNCELLEME - Öz çekim yapmak için..
    16. Bolu'daki FETÖ/PDY davaları
    17. Dünya ham çelik üretimi arttı
    18. Hatayspor, Sinan Kurumuş ile yollarını..
    19. Erdoğan'ın yeni hamlesi: Adana..
    20. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde