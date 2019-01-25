Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, örgütün "askeri mahrem imamları"ndan olduğu ileri sürülen tutuklu sanık eski öğretmen Hasan Bıçakcı ve avukatı katıldı.

Tanık A.B, sanığı "Hamza" kod adı ile tanıdığını ifade ederek, "Bu şahısla beni Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına atandığımda R.B. tanıştırmıştı. Beni ankesörlü telefondan arayarak buluşma teklif ederdi. Tek başıma kaldığım için benim evime gelirdi." diye konuştu.

Tanık H.C.Y. ise Samsun'da yaşadığı dönemde Bolu’da yürütülen bir TÜBİTAK projesine dahil olmak için kente çağrıldığını aktararak, "Beni bir yurda çağırarak görüşme yaptılar ve daha iyi şartlar sunabileceklerini söylediler. Ben o anki zor durumumu göz önünde bulundurarak kabul ettim. Bana jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyet yapmam ve askerlerle ilgilenmem istendi." şeklinde konuştu.

Askeri mahrem yapılanmada sözde Bolu sorumlusu "Rıdvan" kod isimli R.B. ve "Hamza" kod adlı Bıçakcı'nın yanı sıra sözde Zonguldak sorumlusu "Cüneyt" isimli şahısla tanıştığını anlatan H.C.Y, "En tepede 'molla' diye tabir edilen Kemal isimli şahsın bulunduğu konuşulurdu. Ancak ben bu kişi ile irtibat kurmadım. Anlattığım olaylardan dolayı sanığın bu yapılanma içinde jandarma mahrem hizmeti içerisinde görev yaptığını bilirim." ifadesini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ve sanığın mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

- "Astsubayların mahrem imamı" davası

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada ise "astsubayların mahrem imamı" olduğu iddia edilen, tutuksuz sanık görevinden ihraç edilen doktor İbrahim Makas'ın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu anımsatarak, sanık ve avukatında mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tüm bildiklerini samimi bir şekilde mahkemeyle paylaştığını belirterek, beraatını talep etti.

Sanık Makas da pişman olduğunu dile getirerek, "Yapı içinde din ve vatan adına faydalı işler yaptığımız düşüncesiyle faaliyette bulunmuştum. Ancak bugün yaşananlarla ben de yaptıklarımızın doğru olmadığını fark edebiliyorum. Ancak o dönemin şartlarında bu bize sakıncalı gelmemişti. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

- İki kadın sanığa ceza

Üçüncü duruşmada ise örgütle iltisaklı yurtlarda çalışan tutuksuz sanıklar Hatice ve Hacer Arık'ın yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Hacer Arık'ın 6 yıl 10 ay 15 gün, Hatice Arık'ın 7 yıl 6 ay hapsine hükmetti.