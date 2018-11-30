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Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

Eski infaz koruma memuru sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı- Bir diğer davada yargılanan hemşirenin ise beraatına karar verildi

30 Kasım 2018 Cuma 19:11
Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında görülen davalarda, eski infaz koruma memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, bir hemşire beraat etti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, çocuklarını örgüte müzahir okullara gönderdiği ve Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanık hemşire H.E. ve avukatı ile yakınları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediği anlaşıldığından sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra söz verilen sanık avukatı ile sanık mütalaaya katıldıklarını belirterek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkemem heyeti, örgüt üyeliğinin kesin ve somut delillerle kanıtlanamadığı kanaatine varıldığını belirterek, sanığın beraatına hükmetti.

- Eski infaz koruma memuruna hapis

Aynı mahkemede görülen diğer duruşmada ise eski infaz koruma memuru tutuklu sanık Ö.D'nin yargılanmasına devam edildi.

Sanık avukatı, önceki celse cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu esasa ilişkin savunmasını yaptıktan sonra sanığın beraatına aksi halde hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Ö.D, suçsuz olduğunu savunarak, beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, Ö.D'nin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

- Eski öğretmenin yargılanmasına başlandı

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise görevinden ihraç edilen öğretmen N.S'nin yargılanmasına başlandı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme başkanı sanık hakkındaki suçlamaları okudu.

Bank Asya'ya talimatla destek verdiği ve örgüte müzahir sendikaya üye olduğu iddia edilen sanık N.S, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Bank Asya'da bulunan hesabını üniversite harçlarını yatırmak ve birikim yapmak için kullandığını ileri süren sanık, "Firari değildim. İstanbul'a akrabalarımın yanına çalışmaya gittim. Pazarcılık yapıyordum. Yokluğumda evimin kapısı kırılarak arama yapılmış. Arama esnasında kimse beni aramadı. Bu süreçte Banka Asya hesabım olduğu ve sendika üyeliği olduğu için korkarak ifade vermeye gelmedim." diye konuştu.

Yakalandığında üzerinde bulunan kimliğin halasının oğluna ait olduğunu öne süren sanık, 4 bin doların ise birikimi olduğunu söyledi.

Söz verilen sanık avukatı, savunmaya ekleyecek bir şey olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Ocak 2019'a erteledi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:11
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