0553 313 94 23

Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

BOLU (AA) - Bolu'da, kız çocuğuna karşı nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cihan Bayram (39), avukatları ve yakınları ile mağdur S.K'nin yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık Bayram, daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti sanığa "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "hürriyetten yoksun bırakma" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
  1. Bolu
  2. Cinsel İstismar Davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    1. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    2. Bakır kazanı böyle çaldılar
    3. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    5. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    6. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    7. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    8. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    9. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    10. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    11. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    12. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    13. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    14. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    15. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    16. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    17. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    18. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    19. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    20. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    21. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    22. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis..
    25. ÇGC’de yeni yönetim belli oldu
    26. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    27. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu,..
    28. ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını..
    29. Bolu'daki cinsel istismar davasında..
    30. GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!