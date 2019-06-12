Bolu'daki cinsel istismar davasında karar Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi

BOLU (AA) - Bolu'da, kız çocuğuna karşı nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cihan Bayram (39), avukatları ve yakınları ile mağdur S.K'nin yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık Bayram, daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti. Mahkeme heyeti sanığa "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "hürriyetten yoksun bırakma" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.



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