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Bolu’da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu yakalandı

Bolu’da jandarma ekiplerinin durdurdukları yolcu otobüsü ve tırda yaptıkları armalarda bin 440 paket kaçak sigara ve 7 gram esrar ele geçirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
Bolu’da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu yakalandı

Bolu’da jandarma ekiplerinin durdurdukları yolcu otobüsü ve tırda yaptıkları armalarda bin 440 paket kaçak sigara ve 7 gram esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine D-100 Karayolu Dörtdivan mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüslerde yapılan aramalarda araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin aynı bölgede bulunan bir tırda yaptıkları aramada ise, 7 gram esrar yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
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