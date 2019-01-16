Bolu'da yoğun kar yağışı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan etkili şekilde devam ediyor.

Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunun ise Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde ulaşım yağıştan olumsuz etkileniyor.

- Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığının yol kenarlarında yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığı görüldü. D-100 kara yolunda ise yer yer 10 santimetrelik kar birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küçük araçlar yolda güçlükle ilerliyor.

Tır ve kamyonların D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinden hem Ankara hem de İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, Bolu Dağı’nın Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.