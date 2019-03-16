Bolu’da, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına tepki

Bolu’da, öğle namazı sonrası biraraya gelen vatandaşlar, Yeni Zelanda’da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Edinilen bigiye göre, Yeni Zelanda’da geçtiğimiz cuma günü 49 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı, öğle namazı sonrasında biraraya gelen yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Sık sık terörü lanetleyen sloganların atıldığı protesto gösterisinde konuşan İhsan Aşçı, “Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Mabetlere saldırmak hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmezken böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulundukları ruh halinin vahameti ortaya çıkıyor. Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor. Yeni Zelanda’ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bu gün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor. Batı’da yıllarca İslam eşittir Terörizm denklemi kuruldu. Bu konuda yüzlerce makale yazılıp onlarca film çekildi. Geldiğimiz noktada Batı’da yükselen İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının en büyük sorumlusu yine batılılardır. Birbirimizi sevmeden, aramızdaki ihtilafları rahmet olarak görmeden yeryüzündeki zulümlere engel olamayız” dedi.

Protesto gösterisi terör saldırısında ölenler içi kılınan gıyabi cenaze namazıyla sona erdi.