Son dakika Bolu 17 Ocak Perşembe okular kar tatili mi

Bolu Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bolu da var. Bolu'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Kayseri’de okullar yarın da tatil mi? Bolu'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bolu'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Kayseri olmak üzere İç Anadolu için kar uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı 3 derece daha düşecek. Marmara bölgesinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu raporlarını göre asıl kar yağışı yarın görülecek. Bugün için uyarı verilen iller listesinde Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bolu, Tekirdağ, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ardahan ve Kars illeri bulunuyor. İstanbul ve Bursa için ise karla karışık yağmur uyarısı geldi.

Bolu'da yarın okullar tatil mi?

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin gözü bir kez daha Bolu Valiliğine çevrildi. Öğrenci ve veliler yarın (17 Ocak Perşembe) Bolu'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı için valilikten yapılacak açıklamayı beklemekte. Valilikten yarın okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.