Bolu'da yarın okullar tatil mi 8 Ocak Bolu kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Bolu da yer aldı. Bolu'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bolu’da okullar yarın tatil mi? Bolu’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Bolu’da okullar yarın tatil olacak mı?

Bolu'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit dün (7 ocak) Bolu genelinde okulların tatil edildiğini uyurmuştu. Bolu'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Bolu Valiliği 7 Ocak pazartesi günü kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Bolu'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. .Bolu Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Bolu 7 Ocak kar tatili açıklaması

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Bolu’da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit’in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.