Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Bolu’da jandarma ekiplerinin 2 farklı bölgede yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da jandarma ekiplerinin 2 farklı bölgede yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi ve D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiilerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahsın ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 65 gram esrar, 26 adet uyuşturucu hap ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi şüpheli serbest bırakıldı.

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