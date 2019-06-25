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Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi

Bolu’da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlü ve tutukluların el emekleriyle yaptıkları çeşitli ürünler Bolu Adliyesi’nde sergilendi.

25 Haziran 2019 Salı 18:20
Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi

Bolu’da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlü ve tutukluların el emekleriyle yaptıkları çeşitli ürünler Bolu Adliyesi’nde sergilendi.


Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan el sanatları teknolojileri, basit nakış iğne teknikleri, elde suzeni, ev tekstil ürünleri ve perde hazırlama, resim ile ebru kurslarına katılan hükümlü ve tutukluların yaptıkları eserler Bolu Adliye Sarayı’nda sergilendi. Serginin açılış törenine Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adliye Komisyonu Başkanı Seyfi Han, İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ile adliye ve cezaevi çalışanları katıldı.


Törende konuşan cezaevi öğretmeni Ayşegül Köksal, “Ceza infaz kurumu personelleri olarak kadim geleneğimizden gelen insana insan olarak değer verme anlayışıyla, tutuklu ve hükümlülerin insan olduğunu unutmadan onları tekrar topluma kazandırmak için yürüttüğümüz eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine çok önem veriyoruz. İnfazlarından sonraki hayatlarında tekrar topluma zarar vermelerini engellemeyi hedefliyoruz. Tutuklu ve hükümlülerin tekrar suç işlemelerini engellemek için onları cezaevlerinde her yönden eğiterek ahlaki değerler ve mesleki bilgiyle donatıp üretime katkıda bulunmaları sağlamak en büyük önceliğimizdir” dedi.


Köksal’ın konuşmasının ardından el emeği ürünlerin sergisi kurdele kesimiyle açıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:20
  1. sergi
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