Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı17 Şubat 2019 Pazar 16:22
BOLU (AA) - Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı-Mudurnu kara yolunda Murat K. idaresindeki 81 EL 303 plakalı otomobil, Munduşlar köyü yakınlarında, İsmail Y'nin kullandığı 14 KM 047 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Murat K'nın kullandığı otomobilde bulunan Şebnem, Betül, Burcu ve Berna Karagüllüoğlu yaralandı.
Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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