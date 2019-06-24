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Bolu’da, trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Bolu’nun Mengen ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
Bolu’da, trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Bolu’nun Mengen ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılarda Hatice Koçubez isimli kadın hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün gece saatlerinde Bolu’nun Mengen ilçesi Kocabeyler Köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ertan idaresindeki 14 AAK 661 plakalı otomobil, Emrah G. yönetimindeki 34 LL 0620 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü Harun Ertan ve araçta bulunan Fatma Ertan (20), Dilek Ertan (46), Elif Şevval Ertan (6), İrem Ecrin Ertan (9) ile Hatice Koçubez (56) yaralandı.


Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.


Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 56 yaşındaki Hatice Koçubez, kaldırıldığı Mengen Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
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