0553 313 94 23

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev alev yandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:51
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev alev yandı.


Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Bulut idaresindeki 34 UJG 08 plakalı mukavva yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine kamyonun kasasında bulunan mukavvalar alev alev yanarak yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gerede Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.


Yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu
    1. Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit..
    2. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda mukavva yüklü..
    3. Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
    4. Çin’in yaşlı nüfusu, Türkiye nüfusunun..
    5. Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri..
    6. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    7. ABD'den 3 ülkeye 1,5 milyarlık silah..
    8. Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli..
    9. Caretta caretta yavrularını..
    10. Maçın ardından
    11. Gemlik AK Parti’de yönetim tamamlandı
    12. Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi..
    13. Fuhuş çetesine darbe
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu..
    16. Zonguldak'taki bıçakla yaralama
    17. Vedat Milor sağlık durumu nasıl? Vedat..
    18. Tekirdağ'daki Karaağaç Deresi'nin renk..
    19. Danimarka sığınmacı kabul etmek için..
    20. Turnuvada büyük hezimet! Fenerbahçe..
    21. Lübnan'da Filistinlilere yönelik..
    22. Fenerbahçe- Bayern Münih Maçı kaç kaç..
    23. Ruhani'den, Macron'a "bu süreç herkes..
    24. İşitme engelli çift mutluluğa evet dedi
    25. Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazır
    26. Afrika Birliği’nden Sudan’daki sivil..
    27. Nikaragua, eski El Salvador Devlet..
    28. MGK toplantısında ne konuşuldu? MGK..
    29. Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin..
    30. Ankara’da ‘laf atma’ kavgası: 8 yaralı
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak