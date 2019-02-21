0553 313 94 23

Bolu’da tavuk kesimhanesinde çalışan 12 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bulunan bir tavuk işletmesinde çalışan 12 işçi, henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:31
Bolu’da tavuk kesimhanesinde çalışan 12 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bulunan bir tavuk işletmesinde çalışan 12 işçi, henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmenin olduğu çiftlikte UMKE ve AFAD ekipleri inceleme başlattı.



Olay, saat 11.25 sıralarında Bolu’nun Yeniaça ilçesine bağlı Şahnalar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu’da faaliyet gösteren bir tavuk işletmesine bağlı damızlık kesimhanesinde geçtiğimiz günlerde ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlamanın ardından bugün kesimhaneye giden işçilerden 12’si henüz belirlenemeyen kimyasal bir maddeden etkilendi. Kesimhane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, özel kıyafetlerle kesimhaneye girerek kimyasal maddeden etkilenen işçileri kontrollü olarak dışarı çıkardı. İşçiler yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu kent merkezindeki hastanelere götürüldü.



"İlaçlama çalışması neticesinde bugün bir zehirden etkilenme söz konusu"


Olay yerinde açıklamalarda bulunan Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, “Bugün saat 11.25 sıralarında Yeniçağa İlçemize bağlı Şahnalar Köyü’müzde bulunan bir tavuk işletmesinde bir kaç gün önce yapılan ilaçlama çalışması neticesinde bugün bir zehirden etkilenme söz konusu oldu. Bununla ilgili AFAD, UMKE ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu. 12 vatandaşımız doğrudan gerekli hastanelere iletildi. Şuanda hepsinin sağlık durumu iyi. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Gerekli çalışmalar devam edecektir. Bütün kontroller yapılacaktır. Zehirlenmeye neden olan maddenin türüyle ilgili doğrudan bir şey söylememiz doğru olmaz. Çünkü arkadaşlarımız olay yerinde çalışıyorlar. Bununla ilgili net bilgi gelecektir” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter'dan destek verdi, sorulunca rahatsız oldu! CHP'li Tanrıkulu Öcalan sorusundan böyle kaçtı
    1. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    2. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    3. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    4. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    5. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    6. Dakka’daki yangın söndü ama..
    7. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    8. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    9. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    10. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    11. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    12. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    13. Samsunspor seri peşinde
    14. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    15. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    16. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    17. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    18. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    19. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    20. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    21. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    22. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    23. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    24. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    25. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    26. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    27. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    28. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    29. ÇYDD 30 yaşında
    30. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...