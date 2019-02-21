Bolu’da tavuk kesimhanesinde çalışan 12 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bulunan bir tavuk işletmesinde çalışan 12 işçi, henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmenin olduğu çiftlikte UMKE ve AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Olay, saat 11.25 sıralarında Bolu’nun Yeniaça ilçesine bağlı Şahnalar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu’da faaliyet gösteren bir tavuk işletmesine bağlı damızlık kesimhanesinde geçtiğimiz günlerde ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlamanın ardından bugün kesimhaneye giden işçilerden 12’si henüz belirlenemeyen kimyasal bir maddeden etkilendi. Kesimhane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, özel kıyafetlerle kesimhaneye girerek kimyasal maddeden etkilenen işçileri kontrollü olarak dışarı çıkardı. İşçiler yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

"İlaçlama çalışması neticesinde bugün bir zehirden etkilenme söz konusu"

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, “Bugün saat 11.25 sıralarında Yeniçağa İlçemize bağlı Şahnalar Köyü’müzde bulunan bir tavuk işletmesinde bir kaç gün önce yapılan ilaçlama çalışması neticesinde bugün bir zehirden etkilenme söz konusu oldu. Bununla ilgili AFAD, UMKE ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu. 12 vatandaşımız doğrudan gerekli hastanelere iletildi. Şuanda hepsinin sağlık durumu iyi. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Gerekli çalışmalar devam edecektir. Bütün kontroller yapılacaktır. Zehirlenmeye neden olan maddenin türüyle ilgili doğrudan bir şey söylememiz doğru olmaz. Çünkü arkadaşlarımız olay yerinde çalışıyorlar. Bununla ilgili net bilgi gelecektir” ifadelerini kullandı.