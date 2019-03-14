Bolu'da silahla yaralama Kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

BOLU (AA) - Bolu'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün karşısındaki Ağdacı Sokak'ta Y.D. (29) ile M.K. (33) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D, aracındaki pompalı tüfekle M.K'ye iki el ateş etti. M.K, bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken, Y.D. olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştı. Silah seslerinin geldiği yöne doğru giden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine doğru elindeki tüfekle koşan Y.D'yi yakaladı. Yaralı M.K. de ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.