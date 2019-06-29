Bolu’da, sel sonrası oluşan göçükler onarılıyor Bolu’da, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel olaylarında orman yollarında meydana gelen göçükler, ekipler tarafından onarılıyor.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel olaylarında orman yollarında meydana gelen göçükler, ekipler tarafından onarılıyor.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta boyunca devam eden sağanak yağışlarla birlikte oluşan sel nedeniyle orman yollarında göçükler meydana geldi. Yağışların bitmesiyle birlikte Aladağ Orman İşlet Şefliği ekipleri, göçüklerin oluştuğu bölgelerde inceleme yaparak meydana gelen tahribatı tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından iş makineleriyle çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 300 metrelik uzunluğundaki orman yolunda oluşan göçüğü onarma çalışmalarına başladı. Göçüklerin oluştuğu yerlerde gerekli müdahaleleri yapan ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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