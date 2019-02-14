0553 313 94 23

Bolu’da, platin ve civa ile yakalanan sürücü tutuklandı

Bolu’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde piyasa değeri 375 bin 94 lira olan platin maddesi ve civa ile yakalanan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:03
Bolu’da, platin ve civa ile yakalanan sürücü tutuklandı

Bolu’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde piyasa değeri 375 bin 94 lira olan platin maddesi ve civa ile yakalanan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.


Otomobil sürücüsü Sabri Gürbüz (57) ve yolcu olarak bulunan C.G. (56) ile H.A.’nın (48) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısları araçtan indirerek üzerlerinde ve otomobilde arama yaptı.


Otomobil ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 375 bin 94 lira olduğu belirlenen platin maddesi ile 64,35 gram civa ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Yakalanan şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sabri Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.G. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Otomobilde bulunan platin maddesinin, otomobil egzoz kontrol cihazlarında, diş hekimliğinde, medikal malzeme yapımında, kuyumculukta, laboratuvar aletlerinde ve cihazlarında, elektrik kontaklarında, elektrik fırınlarında jet ve füze motorlarında, katalizör olarak petrol ürünlerinde, denizaltına döşenen boru hatlarında, termometre ve elektrotlar gibi birçok alanda kullanıldığı, civa maddesinin ise, boğucu ve zehirleyici etkisi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyon takım mutluluğunu Başkan Yemenici ile paylaştı
    1. Şampiyon takım mutluluğunu Başkan..
    2. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    3. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    4. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    5. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    6. Libya'da 2018'de bin 500'den fazla..
    7. Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek
    8. Fatih’te kargo şirketinden 1 buçuk..
    9. Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer..
    10. Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için..
    11. Belediye asfalt çalışmalarını..
    12. MKE Ankaragücü, Manisa'ya galibiyet..
    13. 14 Şubat’ta tanıştılar, 14 Şubat’ta..
    14. Kocaeli'de genç kadını kaçıran..
    15. MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden..
    16. Kılıçdaroğlu Ankaralılara döner..
    17. Gençlerin mühendislik alanlarına..
    18. CHP’den tekrar aday gösterilmeyen..
    19. Karanfil yorgunluk ve strese birebir!..
    20. Vali Ayhan: "Üretenin Her Zaman..
    21. Pozantı'da TIR ile otomobil çarpıştı:..
    22. Engellilerin 14 Şubat Sevgilileri..
    23. TFF 3. LİG
    24. Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te..
    25. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
    26. Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı..
    27. Bağcılar'da görüntüsü dikkat çeken..
    28. 50 yıllık evli çifte Sevgililer Günü..
    29. Aliağa Engelliler Derneği’nde görev..
    30. Kocaeli'deki 13 camiyi soyan hırsız..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı