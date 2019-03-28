Bolu'da orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir hektarlık alan zarar gördü

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını Orman İşletme ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye sevk edildi. Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu, bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan bölgeye gelen Mudurnu Orman İşletmesi Müdürü Murat Akoğlanoğlu ile müdür yardımcıları Yüksel Özcan ve Hüseyin Seyitdere, yangınla ilgili bilgi aldı, söndürme çalışmasına destek verdi.

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