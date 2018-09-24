Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Alınan bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Elmacılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu, Mudurnu, Göynük, Taşkesti ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.