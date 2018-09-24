Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Elmacılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.24 Eylül 2018 Pazartesi 20:38
Alınan bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Elmacılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu, Mudurnu, Göynük, Taşkesti ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.
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