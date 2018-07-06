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Bolu'da korkunç kaza! TIR'dan kopan tekerlek minibüsün içine girdi

Bolu'da Ankara istikameti yönünde seyreden TIR'dan kopan tekerlek karşı yönden gelen minibüsün içine girdi. Meydana gelen feci kazada kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:44
Bolu'da korkunç kaza! TIR'dan kopan tekerlek minibüsün içine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tırdan kopan tekerleğin karşı istikamette seyreden minibüsün içine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TIR'DAN KOPAN TEKERLEK MİNİBÜSÜN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz idaresindeki 51 EY 934 plakalı tırın sağ arka lastiği koparak, karşı şeritte ilerleyen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camından içeri girdi.

MİNİBÜSTE BULUNAN 4 YOLCU YARALANDI

Kazada, minibüsün sürücüsüyle yanında bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:44
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Ali Kaya
  4. Aydoğan

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