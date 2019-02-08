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Bolu'da korkunç cinayet!

Bolu'da, 4 çocuk annesi Iraklı Saja Jamel Mansur (29), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Haydar Fadıl Haşim (36) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta polis memurluğu yapan Haydar Fadıl Haşim, polis merkezine giderek teslim oldu.

08 Şubat 2019 Cuma 06:14
Bolu'da korkunç cinayet!

Bolu'da kan doduran bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti.

Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayetin gerçekleştiği giriş katındaki eve Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler evde incelemelerde bulundu.

Uzaklaştırma kararı varmış

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:14
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