Bolu'da kesin aday listesi açıklandı Bolu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bolu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Bolu'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Bolu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu: Fatih Metin (Cumhur İttifakı) Gerede: Mustafa Allar Göynük: Kemal Kazan Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu Kıbrıscık: Osman Cabgu Mengen: Zeki Ozulluoğlu Mudurnu: Vedat Özkan Seben: Fatih Kavak Yeniçağa: Recayi Çağlar - Cumhuriyet Halk Partisi Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı) Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı) Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı) Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı) Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı) Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı) Yeniçağa: Adnan Güngör (Millet İttifakı) - Milliyetçi Hareket Partisi Gerede: Ramazan Güler Göynük: Ahmet Çankaya Dörtdivan: Durmuş Ünal Kıbrıscık: Ersin Ercan Mengen: Ali Budak Mudurnu: Necdet Türker Seben: Hakan Cankurtaran Yeniçağa: Zeki Mustafa Egeci - Halkların Demokratik Partisi Bolu: Aslı Yolci - İYİ Parti Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı) Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı) - Vatan Partisi: Bolu: Selahattin Özbölük - Saadet Partisi Bolu: Turan Kılınç Gerede: Muzaffer Boyacı Göynük: Faruk Binay Dörtdivan: Mustafa Yeler Kıbrıscık: Mahmut Belge Mengen: Salih Erkan Mudurnu: Gökhan Yılmaz Seben: Ünal Güngör Yeniçağa: Yahya Doğanay - Büyük Birlik Partisi Gerede: Ahmet Emin Serin - Demokratik Sol Parti Bolu: Mustafa Temelli - Bağımsız Türkiye Partisi Bolu: Suat Hayri Sapmaz Gerede: İsmail İnceayan Göynük: Mustafa Yağcı Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu Kıbrıscık: Sonat Ataman Mengen: Necati Yağcı Mudurnu: İsmail Dedeoğlu Seben: Savaş Yener Yeniçağa: Mesut Dikici - Türkiye Komünist Partisi Bolu: Cihan Sezer - Bağımsız Dörtdivan: Hamza Efe Kıbrıscık: Kemal Aktaş

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