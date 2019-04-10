Bolu'da kaybolan çocuk sosyal medya çağrısı ile bulundu

BOLU (AA) - Bolu'da kaybolduğu belirtilen 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayındaki çağrı sayesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi'nde bulunan Sakarya İlkokulunda eğitim gören 9 yaşındaki Onur Fahri Gören'in ailesi, çocuklarının saat 15.00 sularında okuldan çıktıktan sonra eve gelmemesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bununla da yetinmeyen aile, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu.

Polis ekipleri, okulun arkasında bulunan metruk bir binada arama yaparken, bir vatandaş da saat 22.00 sularından itibaren bir saat süreyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Bolululara çocuğun bulunması için seferber olmaları çağrısında bulundu. Canlı yayında çocuğun vesikalık fotoğrafını gösteren, okulu ve kaybolduğu güzergah konusunda bilgiler veren vatandaş, çağrının sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmasını istedi. Bu görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen vatandaşlar Gören'in okulu ile evinin çevresinde arama çalışması başlattı.

Onur Fahri Gören, saat 23.30 sularında okulundan 50 metre uzaklıktaki Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin bahçesindeki çocuk parkında vatandaşlarca bulundu. Çocuğun bulunduğu bilgisi anında sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Bunun üzerine bir saat canlı yayın yaparak Bolululara seslenen vatandaş da kısa sürede parka gelerek sevgiyle çocuğa sarıldı. Bu anlar sosyal medyadan canlı yayınla paylaşıldı. Parktaki arama çalışmalarına katılan 50-60 dolayındaki vatandaşın sevinci de sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Gören, kendisini bulan vatandaşlar tarafından önce okulunun müdürüne daha sonra da ailesine teslim edildi.







