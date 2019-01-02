Bolu'da kavga: 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Börekciler Sokak'ta F.Ü. ile aralarında husumet olduğu belirtilen C.A.A.(18), İ.E.(21) ve E.S.B.(20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu 3 kişi F.Ü'yü darbetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada kavgada yaralanan F.Ü'nün babası da olay yerine geldi.

Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralı, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.