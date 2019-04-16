Bolu’da kaçak kazı operasyonunda 5 tutuklama
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 14 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.16 Nisan 2019 Salı 21:50
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 14 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Güney Felakettin köyü yakınlarındaki ormanlık alanda iş makineleriyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Kazı yapmakta kullanılan iş makineleri, iş makinelerini taşıyan tırlar ve çeşitli malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, H.K., M.K., K.Y., F.E. ve H.S.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden S.Ö., H.A.K. ve H.K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUM YAZ