0553 313 94 23

Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçileri 2’inci günde eylemlerine devam ediyor

Bolu’da, işten çıkarılan 97 işçi arasında yer alan yaklaşık 20 temizlik işçisi, Bolu Belediyesi önündeki oturma eylemlerine 2’inci günde devam ediyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:39
Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçileri 2’inci günde eylemlerine devam ediyor

Bolu’da, işten çıkarılan 97 işçi arasında yer alan yaklaşık 20 temizlik işçisi, Bolu Belediyesi önündeki oturma eylemlerine 2’inci günde devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık 2018 tarihinden sonra belediyede işe alınan 97 işçinin işten çıkarılması talimatını verdi. İşten çıkarılan 97 işçi arasında yer alan temizlik işçileri ve aralarında Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir’inde bulunduğu sendika temsilcileri, dün Bolu Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.



Bolu Belediye binasının önünde devam eden oturma eyleminin 2’inci gününde basın açıklaması yapan Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Bolu Belediyesi’ndeki 97 arkadaşımız kapının önüne konuldu. Bir arkadaşımız intihara kalkıştı. Belediye Başkanı’nı uyarıyoruz. Zulmetmeyi bırakın. İşçilerin ekmeğiyle oynamayı bırakın. İşçilerin alın teriyle uğraşarak hiçbir yere ulaşamazsınız. Belediye Başkanı’mızdan rica ediyoruz. Bu arkadaşlarımızı tekrar işine iade edin” dedi.



İmza kampanyası düzenlediklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Özdemir, “Şimdi çadır kuracağız. Valilikten 2 gündür izin bekliyoruz. Çadır kurup eylemimize devam edeceğiz. Bugün imza kampanyası da başlattık. Bolulu hemşehrilerimiz bize tam destek veriyorlar. Eylemimiz 1 Mayıs’a kadar devam edecek. 1 Mayıs’ta yine işçi arkadaşlarımızdan burada toplanmalarını, direnişimize destek vermelerini istiyoruz. Daha sonra belediye başkanı ile görüşeceğiz. Arkadaşlarımızın işe iadesi için bütün mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.



Ramazan ayının yaklaştığını da hatırlatan Halil Özdemir, “Önümüz Ramazan ayı. Ondan sonra bayram geliyor. Bunların çocukları var, borçları var, kredieri var. Sormadan, konuşmadan ‘ben sizi işten atıyorum’ diyerek mağdur etmek ne vicdana ne de merhamete sığar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu
    1. Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu
    2. TRT radyoları Konya'ya geliyor
    3. Lise öğrencileri bilim fuarında..
    4. YOİKK'in çalışma takvimi belirlendi
    5. Tunus'ta bir televizyon kanalının..
    6. Başkan Çınar Yeşilyurt Belediyespor..
    7. Şehriban Yıldırım’a ’Başarı..
    8. Çaldıkları çelik kasayı ortadan..
    9. İşçi milli takımı, madenci takımını..
    10. Dünyanın en değerli parası belli oldu!
    11. Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası..
    12. Gezici Çanakkale Müzesi Taşköprülerle..
    13. Milyonluk kaçış böyle sonuçlandı!..
    14. Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit-2019..
    15. U-11 Tosya Pirinç Kupası dev takımları..
    16. Kocaispir’den Kızılay’a destek
    17. Besnili Abuzer Ertürk’ün ilk romanı..
    18. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde “Büyük..
    19. Yanal'dan istifa açıklaması! 'Ali Koç..
    20. Bolu’da, işten çıkarılan belediye..
    21. Yabancı uyruklu çocuklar ve gençler..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan..
    23. Emet’te tarihi eser operasyonu
    24. Vali Köşger, Kuşadası Belediye Başkanı..
    25. Sason caddelerine trafik işaretleri..
    26. Didim’de 4. dalga hazine talanı..
    27. Babasının tabancası ile oynarken..
    28. FETÖ'cü öğretmen çift, operasyonla..
    29. Kaymakam Atak yeni seçilen muhtarlarla..
    30. Akşehir’de kurumlar arası futbol..
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’