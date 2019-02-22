Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 7 sanık, hakim karşısına çıktı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, dörder kez müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç ile haklarında ikişer kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Onur, dedesi Hasan ve tutuksuz sanık Hatice Büyüktopaç hazır bulundu.

"Kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç da duruşmaya katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasına başlayan sanık Zeki Büyüktopaç, niyetinin öldürmek değil, çocuklarını ve kendini korumak olduğunu savundu.

Büyüktopaç, "Amacım kimseyi öldürmek değildi. Onlar da bana sopayla saldırdılar. Hatta benim de olay yüzünden kolum kırıldı. Ayhan'ın, 'Öldürelim bunu gitsin. Daha önce yaralı kurtuldu. Bu sefer sağ bırakmayalım.' dediğini duydum. Oğlu Taşkın da 'Tamam babam öldürelim.' dedi. Ellerindeki keserlerle bana vurmaya başladılar." diye konuştu.

Tabanca ile ateş ettiği esnada Ayhan Büyüktopaç'ın yere düştüğünü anlatan Büyüktopaç, "Düştüğünde bana hala küfürler ediyordu. Sinirle ve susturmak için elimdeki silahın kabzası ile 3-5 kez vurdum. Tekrar söylüyorum niyetim öldürmek değil, çocuklarımı ve kendimi korumaktı. Öldürmek istesem mermim vardı. Metin ve oğlu Soner’i de öldürebilirdim. Olaylardan dolayı çok pişmanım" ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa Büyüktopaç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Yaşanan tartışmayı ayırmak için kardeşim Onur ile araya girmeye çalıştık. Bunlar olurken Taşkın Büyüktopaç bize 'Uzak durun.' diyordu. Ne oluyor dememe kalmadan Ayhan kafama keserle vurdu. Ayhan ile beraber gelen Zekiye, Emine, Soner beni araya alarak dövmeye başladılar. Ben de can havli ile 'Baba bizi kurtar.' diye bağırdım. Babamdan Allah razı olsun. Babam zamanında gelmeseydi bizi öldüreceklerdi." şeklinde konuştu.

Sanık Soner Büyüktopaç ise araba ile evlerinin önünden geçerken karşı tarafın kendilerine ters ters baktığını ileri sürerek, "Biz yoldan geçemedik. Dayım Ayhan arabadan inip 'Usta saçakları uzun yapmışsın. Kısaltın. Traktör geçireceğiz.' dedi. Dayım bunları söyledikten sonra Hasan Büyüktopaç küfretti. Biz bir şey demeden eve geçtik. dedi.

Bir süre sonra dışarıdan sesler gelmeye başlayınca olay yerine gittiklerini anlatan Soner Büyüktopaç, "Gittiğimizde Hatice ve Zeki, dedeme vuruyordu. Ayrıca Onur ve Mustafa da Taşkın’a saldırıyorlardı. Ben hızlıca gidip Zeki’ye 'Yapma ayıralım.' dedim. Beni dinlemedi. Zeki önce annem Zekiye'ye sıktı. Daha sonra Emine yengeme sıktı. Yengeme sıktıktan sonra ben Mustafa’yı bıraktım. Ardından bana ateş etmeye başladı. İlk kurşun geldiğinde ayaktaydım. İkinci geldiğinde ise düştüm. Kalçama sıktı son kurşunu. Benden sonra Taşkın’a gitti. Taşkın’a Onur sıktı. Onur kimse gelmesin diye çevredekileri tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 77 yaşındaki Hasan Büyüktopaç'ın yaş haddinden adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

15 Mart tarihinde keşif yapılmasını da kararlaştıran mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenilmesi ve keşif kararlarının görüşülmesi için 25 Nisan'a erteledi.

- Olay ve iddianame

Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Şubat 2018'de, husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile eşi Hatice Büyüktopaç'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç'ın da "kasten yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.