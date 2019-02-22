0553 313 94 23

Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Seben'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı- Mahkeme, bir sanığı yaş haddinden ötürü tahliye etti

22 Şubat 2019 Cuma 23:48
Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 7 sanık, hakim karşısına çıktı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, dörder kez müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç ile haklarında ikişer kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Onur, dedesi Hasan ve tutuksuz sanık Hatice Büyüktopaç hazır bulundu.

"Kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç da duruşmaya katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasına başlayan sanık Zeki Büyüktopaç, niyetinin öldürmek değil, çocuklarını ve kendini korumak olduğunu savundu.

Büyüktopaç, "Amacım kimseyi öldürmek değildi. Onlar da bana sopayla saldırdılar. Hatta benim de olay yüzünden kolum kırıldı. Ayhan'ın, 'Öldürelim bunu gitsin. Daha önce yaralı kurtuldu. Bu sefer sağ bırakmayalım.' dediğini duydum. Oğlu Taşkın da 'Tamam babam öldürelim.' dedi. Ellerindeki keserlerle bana vurmaya başladılar." diye konuştu.

Tabanca ile ateş ettiği esnada Ayhan Büyüktopaç'ın yere düştüğünü anlatan Büyüktopaç, "Düştüğünde bana hala küfürler ediyordu. Sinirle ve susturmak için elimdeki silahın kabzası ile 3-5 kez vurdum. Tekrar söylüyorum niyetim öldürmek değil, çocuklarımı ve kendimi korumaktı. Öldürmek istesem mermim vardı. Metin ve oğlu Soner’i de öldürebilirdim. Olaylardan dolayı çok pişmanım" ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa Büyüktopaç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Yaşanan tartışmayı ayırmak için kardeşim Onur ile araya girmeye çalıştık. Bunlar olurken Taşkın Büyüktopaç bize 'Uzak durun.' diyordu. Ne oluyor dememe kalmadan Ayhan kafama keserle vurdu. Ayhan ile beraber gelen Zekiye, Emine, Soner beni araya alarak dövmeye başladılar. Ben de can havli ile 'Baba bizi kurtar.' diye bağırdım. Babamdan Allah razı olsun. Babam zamanında gelmeseydi bizi öldüreceklerdi." şeklinde konuştu.

Sanık Soner Büyüktopaç ise araba ile evlerinin önünden geçerken karşı tarafın kendilerine ters ters baktığını ileri sürerek, "Biz yoldan geçemedik. Dayım Ayhan arabadan inip 'Usta saçakları uzun yapmışsın. Kısaltın. Traktör geçireceğiz.' dedi. Dayım bunları söyledikten sonra Hasan Büyüktopaç küfretti. Biz bir şey demeden eve geçtik. dedi.

Bir süre sonra dışarıdan sesler gelmeye başlayınca olay yerine gittiklerini anlatan Soner Büyüktopaç, "Gittiğimizde Hatice ve Zeki, dedeme vuruyordu. Ayrıca Onur ve Mustafa da Taşkın’a saldırıyorlardı. Ben hızlıca gidip Zeki’ye 'Yapma ayıralım.' dedim. Beni dinlemedi. Zeki önce annem Zekiye'ye sıktı. Daha sonra Emine yengeme sıktı. Yengeme sıktıktan sonra ben Mustafa’yı bıraktım. Ardından bana ateş etmeye başladı. İlk kurşun geldiğinde ayaktaydım. İkinci geldiğinde ise düştüm. Kalçama sıktı son kurşunu. Benden sonra Taşkın’a gitti. Taşkın’a Onur sıktı. Onur kimse gelmesin diye çevredekileri tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 77 yaşındaki Hasan Büyüktopaç'ın yaş haddinden adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

15 Mart tarihinde keşif yapılmasını da kararlaştıran mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenilmesi ve keşif kararlarının görüşülmesi için 25 Nisan'a erteledi.

- Olay ve iddianame

Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Şubat 2018'de, husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile eşi Hatice Büyüktopaç'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç'ın da "kasten yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:48
  1. Bolu
  2. cinayet davası
  3. Çeltikdere
  4. Seben

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'dan UNRWA'ya bağış
    1. Japonya'dan UNRWA'ya bağış
    2. Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu..
    3. Beklenen kar geldi
    4. "Mobil uygulamalar hassas bilgileri..
    5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:..
    6. ABD'den bazı KDC'li yetkililere..
    7. Maduro tarafından düzenlenen konser..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    9. Bodrumluların 'tanzim' isteğine..
    10. Orhan Kemal kimdir? Eserleri nelerdir?
    11. Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı
    12. Polis otosunda tecavüz davasında karar!
    13. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019
    15. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın:..
    16. Maçın ardından
    17. İstanbul'da felaket: 1 ölü!
    18. İranlı dilbilimci Yedullah Semere..
    19. FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman..
    20. Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka..
    21. KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta..
    22. Soylu 'İlk kez söylüyorum' dedi ve..
    23. İBB Beyaz masa hizmeti nedir?
    24. "Milli görüş belediyecilikte efsane..
    25. Gomis bu kez korkuttu! Gol sevinci..
    26. Maçın ardından
    27. Bolu'da iki aile arasındaki silahlı..
    28. Tandırdan çıkan kıvılcım depoyu yaktı
    29. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de
    30. "Bir polisi tacizci yapmak hangi..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...