Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seben ilçesinde 2018 yılının Şubat ayında, tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının, öncekine oranla daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle önceden husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 42 sayfalık iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Zeki Büyüktopaç ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın "kasten öldürme" ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4'er kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile ninesi Hatice Büyüktopaç'ın ise "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuksuz sanıklar Metin Büyüktopaç ve oğlu Soner Büyüktopaç'ın da "kasten yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kavganın detaylarına yer verilen 42 sayfalık iddianamede, kavganın Mehmet Büyüktopaç'ın evinin yolu üzerinde yer alan Hasan Büyüktopaç'ın odunluğunu genişlettiği için çıktığı vurgulandı.

İlk olarak Ayhan ve Hasan Büyüktopaç arasında yaşanan tartışmanın büyüyerek ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştüğüne işaret edilen iddianamede, Hasan, Zeki, Hatice, Onur ve Mustafa Büyüktopaç'ın sopalarla Mehmet Büyüktopaç'a vurduğu, sesleri duyan Taşkın, Soner ve Ayhan Büyüktopaç'ın da Hasan Büyüktopaç'ın evine doğru gittiği, ardından da Zekiye, Emine ve Metin Büyüktopaç'ın olay yerine geldiği kaydedildi.

Keser ve sopaların kullanıldığı akrabalar arasındaki kavga sırasında Hasan Büyüktopaç'ın "Sıkın bunlara, ölsünler hepsi." demesi üzerine Zeki Büyüktopaç'ın, yanındaki tabancasıyla Emine, Zekiye, Ayhan, Taşkın, Soner ve Mehmet Büyüktopaç'a doğru ayrı ayrı hedef gözeterek ateş ettiği bilgileri yer aldı.

İddianamede, Zeki Büyüktopaç'ın tabancayla ateş etmesi sonrasında isabet alan Emine, Zekiye ve Ayhan ile Soner Büyüktopaç'ın yere düştükleri, vücuduna kurşun isabet eden Taşkın Büyüktopaç'ın da yaralı olarak olay yerinde bulunan bir evin bahçesine atlayarak kendisini kurtarmaya çalıştığı kaydedildi.

Bu esnada, Mustafa Büyüktopaç'ın elindeki keserle vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yerde yatan Ayhan Büyüktopaç'ın kafasına vurduğu anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Silah seslerini duyan köy halkının olay mahalline gelerek yaralılara yardım etmek istedikleri esnada şüpheli Onur Büyüktopaç'ın babası Zeki'nin elinde bulunan tabancayı alarak havaya doğru birkaç el ateş ettiği, daha sonra Taşkın Büyüktopaç'a yardım etmek isteyen Eşref Akar'a doğrultarak "Sıra senin çekil yaralının yanından." deyip silahla tehdit ederek, Eşref Akar ile diğer köy halkının yaralı Taşkın Büyüktopaç'a yardım etmesine, hastaneye sevkini sağlanmasına engel olduğu tespit edildi."

- Olay

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde, 24 Şubat 2018 tarihinde evinin önündeki yol üzerine odunluk ve ardiye yapan Zeki ve Hasan Büyüktopaç ile akrabası Ayhan Büyüktopaç arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan ve aile fertlerinin de dahil olduğu silahlı kavgada Ayhan ile eşi Emine, oğlu Taşkın ve kardeşi Zekiye Büyüktopaç hayatını kaybetmişti.

Olayda, Ayhan Büyüktopaç'ın babası Mehmet ve yeğeni Soner Büyüktopaç ile diğer aileden Onur, Mustafa ve Hatice Büyüktopaç da yaralanmıştı.



