Bolu'da FETÖ/PDY davaları

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Bolu'da üniversite eğitimi aldıktan sonra öğretmen olan ancak atanamayan tutuksuz sanık S.F.K'nın yargılanmasına başlandı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasının ardından savunma yapan sanık S.F.K, "Örgütle bir bağlantım olmadı. Sadece konaklama ihtiyacını gidermek için bu evlerde kaldım. Üniversitede matematik bölümünü kazandım. 2010-2013 yılları arasında üniversite eğitimi esnasında örgüte ait evlerde kaldım." diye konuştu.

S.F.K. örgütle bir bağ kurmadığını ve bu evlerde kaldığı sürede de sorunlu eylemlerde bulunduğunu anlatarak, "Sorunlu eylemler izlediğim için evde kalanlarla çok içli dışlı olmadım. Eve gelenler de zaten sürekli değişirdi. Bu nedenle kalan kişileri hatırlamıyorum. Bank Asya’da bulunan hesabı altın hesabı olarak açtırdım. Amacım gram altın alarak bunu fiziki altın şeklinde bankada tutmaktı." şeklinde konuştu.

Savunmasında suçsuz olduğunu yineleyen S.F.K. beraatını talep etti.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi ve cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için 27 Şubat 2019'a ertelendi.

- Eski askeri öğretmenin davası

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise öğretmen subay olarak çalışırken görevinden ihraç edilen tutuklu sanık M.K'nın yargılanmasına başlandı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan M.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

M.K, 2011 yılında üniversiteyi kazanarak Bolu'ya geldiğini anlatarak, "Üniversiteden mezun olduğum 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öğretmen subay olarak çalışmaya başladım. ByLock kullandığım iddiası doğru değildir. Ben böyle bir programı hiçbir zaman kullanmadım. Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Aleyhindeki tanıkların beyanlarının doğru olmadığını ileri süren M.K, "Beyanlarda 'Murat' isimli bir şahıstan bahsediliyor. Ama bu bahsettikleri kişi ben değilim. Bunun isim benzerliği nedeniyle kaynaklandığını düşünüyorum. Ben örgüte ait evlerde kalmadım. Öğrencilik yılları boyunca kendi kiraladığım evde konakladım. TSK’ya örgütün yönlendirmesi ve yardımı ile girdiğim iddiaları da doğru değildir." ifadesini kullandı.

Sanık M.K, uzun süren tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Şubat 2019'a erteledi.