0553 313 94 23

Bolu'da FETÖ'nün "askeri mahrem imam" yapılanması davası

Örgütün "askeri mahrem imam" yapılanmasında olduğu iddiasıyla biri firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

28 Aralık 2018 Cuma 17:36
Bolu'da FETÖ'nün "askeri mahrem imam" yapılanması davası

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem imam" yapılanması içerisinde olduğu iddiasıyla biri firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.D. ve M.M. ile tutuklu sanıklar Fatih Özdemir, Recep Batur, Hasan Salbaş ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilmesi gereken M.A'ya ulaşılamadığı belirtildi.

Bazı sanıkların dijital inceleme raporlarının mahkemeye ulaştığı açıklanan duruşmada, tutuklu sanıklardan bazılarının, 2017'nin ortalarına kadar elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine talimat verdiği iddia edilen "herkül.org" isimli internet sitesini ziyaret ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Daha sonra söz verilen cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar yıla kadar cezalandırılmalarını istedi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve 2 tanığın dinlenilmesini kararlaştırarak, esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı 19 Şubat 2019'a erteledi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:36
  1. askeri mahrem yapılanma
  2. Bolu
  3. FETÖ/PDY
  4. mahrem imam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Çankaya belediye başkan adayı kim 2019
    1. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. ÖSO'dan mesaj var: Türkiye emir..
    4. AGD'den yılbaşı tepkisi: Haramın..
    5. "Buzağı desteği önümüzdeki hafta..
    6. Döviz kurları
    7. Trabzonspor'dan flaş karar: Kendinize..
    8. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. New York borsası yükselişle açıldı
    11. Bolu'da FETÖ'nün "askeri mahrem imam"..
    12. Schneider Electric ile Tüprag iş..
    13. Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar
    14. İmamoğlu'nun, Erdoğan'dan randevu talebi
    15. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    16. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    17. Erdoğan 'kapım açık' demişti!..
    18. BAE'nin Şam'da yeniden büyükelçilik..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. "Troya Düğümü" sergisi yarın..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?