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Bolu'da FETÖ'nün "adliye yapılanması" davasında karar

Davada, 12 sanık 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, 8 sanık ise beraat etti

15 Ocak 2019 Salı 15:27
Bolu'da FETÖ'nün "adliye yapılanması" davasında karar

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye yapılanması"na ilişkin haklarında dava açılan 20 sanıktan 12'sine hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları ve sanıklar, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptı.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Nizamettin Başaran ve Aslı Onan Sülü'ye 7 yıl 6 ay, Emre Çelik, Gökhan Tekeli ve Salih Emre Başaran'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Ömer Temurok'a 6 yıl 6 ay 22 gün, Abdullah Demir ve Halil İbrahim Teke'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, örgüt üyeliği suçlaması örgüte yardım etme aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanık Türkan Başaran'a 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Bayram Yurtseven ve Ramazan Çam'ı 2 yıl 1 ay, Ali Osman Kavun'u ise 4 yıl 22 gün hapisle cezalandırdı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklar H.A, Ö.K, O.K, A.Ö, A.K, İ.G, M.C. ve Y.Ö'nün suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, bu sanıkların beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Nizamettin Başaran'ın hükümle birlikte tutuklanmasını kararlaştırdı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:27
  1. Adliye yapılanması
  2. Bolu
  3. FETÖ/PDY
  4. karar duruşması

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