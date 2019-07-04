0553 313 94 23

Bolu’da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan asker, polis ve mahrem imam olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
Bolu’da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan asker, polis ve mahrem imam olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve ByLock kullanıcısı 1 sivil mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. Bolu, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler,, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter sözcüsü yaptıkları katliamı itiraf etti
    1. Hafter sözcüsü yaptıkları katliamı..
    2. Altınordu, Engin Bekdemir'i transfer..
    3. Gediz’e yeni yaya geçitleri çizildi
    4. Yeşilyurt Belediyespor Palancı ile..
    5. Kahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan..
    6. Tütünle mücadele için denetimler..
    7. Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları..
    8. Haliliye Belediyesi beton parke..
    9. Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle..
    10. Başkan Beyazgül talimat verdi,..
    11. Memur-Sen’in yeni başkanı Hüseyin..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    13. Atıcılıkta "ilk kota" sevinci
    14. Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu..
    15. Patrik Bartholomeos'tan İmamoğlu'na..
    16. Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131..
    17. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    18. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    19. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    20. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    21. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    22. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    23. Kirli planın detayları açıklandı!..
    24. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    25. Angelino, yeniden Manchester City'de
    26. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    27. Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor
    28. Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde..
    29. SAÜ’lü öğrenci tasarım yarışmasında..
    30. Atlı jandarmalar sahillerde göreve..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”