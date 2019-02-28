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Bolu’da, FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevkedildi

Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi adliyeye sevk edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:40
Bolu’da, FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevkedildi

Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve bylock kullanıcısı 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonlarda şüphelilerden 12’si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise, bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:40
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