Bolu’da, FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Bolu merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Bolu merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.O ve bylock kullanıcısı kadın M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara’da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. K.O. ise, kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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