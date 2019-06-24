Bolu’da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan Barış A. (21) ve Ahmet B.’nin (21) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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