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Bolu'da eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi

06 Ocak 2019 Pazar 20:44
Bolu'da eğitime kar engeli

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti.

Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:44
  1. Bolu
  2. Bolu Valisi Ahmet Ümit
  3. eğitim
  4. kar

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