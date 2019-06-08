Bolu'da drone'lu trafik denetimi

BOLU (AA) - Dönüş yolculuğu süren tatilcilerin yoğunluğa neden olduğu D-100 kara yolunun Bolu kesiminde emniyet ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.

Bayram tatilinden dönenler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oluyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik ekiplerince, Köroğlu Şehit Cevdet Keskin Bölge Trafik Denetim İstasyonu Amirliği önünde drone ile uygulama gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, uygulama noktasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kontrol amaçlı durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu, çocuklara oyuncak verdi.

Bayram tatili süresince Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Ümit, "Çok önemli bir bayramı geride bıraktık. Vatandaşlarımız işlerine dönüyorlar. Onun için yolda ulaşım son derece kalabalık bir şekilde devam ediyor. Günlük ortalama geliş gidiş 100 bin aracı bulan bir sirkülasyon var." diye konuştu.

Ümit, kazalarda yüzde 50'nin üzerinde düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef yine kazalarımız var. Şükür, ölümlü kazamız yok, yaralamalı kazamız var. Geçen sene emniyet bölgesinde 26 yaralamalı kazada 76 yaralı varken bu sene 15 kaza ve 38 yaralımız var. Jandarma bölgesiyle birlikte 23 kazamız, 52 yaralımız var. Geçen yıla oranla kazalarımız yüzde 50'nin üzerinde düşmüş durumda. Bunda alınan tedbirlerin önemli yeri var." diye konuştu.