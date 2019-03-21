Bolu’da, coşkulu Nevruz kutlaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü’nde yüzlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamada, etkinliğe katılanlar demir döverek ateşin üzerinden atladılar.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde baharın gelişini simgeleyen NevruBayramı yüzlerce öğrenci ve vatandaş tarafından kutlandı. BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın örs üzerinde çekiç dövmesiyle başlayan kutlamalara katılanlar yakılan ateşin üzerinden atladılar.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Danışman Öğretmeni Doç. Dr. Dündar Yener, “Nevruz bu coğrafyalarda yaşayan insanlar için Türk’ün kimliğidir. Bizler için Nevruz dirilişi, doğanın yenilenmesini, bolluğu, bereketi simgeler. İslam öncesi kültürle İslam sonrası dini motiflerin harmanlanmasıyla günümüze kadar kutlanan Nevruz, Göktürk’lerden Selçuklular’a, Selçuklular’dan Osmanlı’lara, Osmanlı’larda Cumhuriyet’e aktarılmış ortak bir değerdir” ifadelerini kullandı.

Yener’in konuşmasının ardından 31 Mart yerel seçimlerine değinen Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Bu dönem bizim bayramımız öyle bir döneme denk geldi ki; geçmişte de bütün şer odaklarına göstermiş olduğumuz dik duruşumuzla, bu yıl da yine hem Nevruz vesilesiyle hem de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerinde de tüm şer odaklarına ülkücü, milliyetçi hareketin tokadının indirileceği bir bayramı olarak görüyoruz” dedi.

Nevruz kutlamalarına katılan Cumhur İttifakı’nın Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ise “Bugün bizim burada yaşadığımız Nevruz’un tezahürü birlik, beraberliktir. Bu ülkenin herzamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde sizlerin buradaki heyecanı, coşkusu, inancı bu ülkenin geleceğini aydınlatıyor” şeklinde konuştu.

Kutlamalar, düzenlenen mini konserle son buldu.