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Bolu'da cinsel istismar davasında karar

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

05 Şubat 2019 Salı 17:44
Bolu'da cinsel istismar davasında karar

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Dündar D. ve avukatı katıldı. Duruşmada, sanığın müşteki kızı D.D. (16) ile eşi F.D. de hazır bulundu.

Sanık ve avukatının son savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanığı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl hapse mahkum eden mahkeme, istismara uğrayan kişinin birinci derece yakını olması ve eylemin 5 yıldır sürmesi nedeniyle cezayı 31 yıl 6 aya çıkarttı.

Heyet, Türk Ceza Kanununda belirtilen, bir kişiye 30 yıldan fazla hapis cezası verilemez maddesi gereğince cezayı 30 yıl olarak açıkladı ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:44
  1. adliye
  2. Bolu
  3. mahkeme

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