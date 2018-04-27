Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bolu’da bulundu! Saflık oranı yüzde 98

Bolu'nun Yuva köyündeki boş arazide yapılan kömür arama çalışmaları sırasında açılan sondaj kuyusunun 318'inci metresinde, günde 10 ton kapasiteli ve yüzde 98 saflıkta karbondioksit rezervi bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 15:06
Bolu’da bulundu! Saflık oranı yüzde 98

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nce (MTA) daha önce kömür arama çalışması yapılan bölgede, çeşidi bilinmeyen gaz rezervi bulundu. Bir şirket tarafından araştırılan gazın karbondioksit olduğu belirlendi.

Firma yetkililerince Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden gerekli izinler alındı. Yetkililer tarafından Yuva köyünün Kocakır mevkisinde sondaj kuyusu açıldı. Sondaj kuyusunun 318’inci metresinde su ile karbondiokside rastlanıldı.

GÜNLÜK 300 TONA KADAR ÇIKARILABİLECEK

Firma yetkilileri, gerekli incelemelerin ardından çıkan gazın içinde hidrojen sülfür bulunmadığını ve yüzde 98 saflıkta olduğunu belirledi. Yetkililer, yapılacak saflaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin ardından günde 10 ton gaz rezervinin olduğu kuyunun çevresine açılacak 5- 6 kuyuyla bu kapasitenin günde 300 tona kadar çıkarılabileceğini hesapladı.

Bölgede yeni kuyuların açılması için de çalışmalara başlandı. Gazın, bölgede kurulacak tesislerin tamamlanmasının ardından piyasaya sürüleceği öğrenildi. Gazın, ayrıca yangın söndürme tüpü yapımında, içeceklerde ve klima ile ilaç sanayisinde kullandığı belirtildi.

Yuva köyünün muhtarı Murat Erdoğan, köylerinde böyle bir gazın çıkmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Burada böyle çalışma yapılıp, gaz çıkarılması, bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Bu firmaya ben, özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir yeraltı zenginliği Bolu’muza hayırlı olsun. Hem istihdam açısından hem böyle bir gazın Türkiye’de çıkarılmasına çok sevindik” dedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:06
  1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
  2. MTA
  3. Bolu
  4. Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapkınlığın sınırı yok.. 140 Çocuk mezarı bulundu
    1. Sapkınlığın sınırı yok.. 140 Çocuk..
    2. Oyunu bozan Davutoğlu'nu hedefe..
    3. Sömürgecilerin paylaşamadığı cennet:..
    4. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    5. Kars'ta uyuşturucu tacirlerine..
    6. Otomobil pastaneye girdi: 4 kişi yaralı
    7. ‘Biz leş yiyen kavimdik, İslam’la aziz..
    8. Kapıkule'de kuyruk 7 km oldu!
    9. Sömürgecilerin paylaşamadığı cennet:..
    10. Rusya'dan resmi açıklama geldi! Ve..
    11. Hakkari'de aranan PKK'lı yol..
    12. Tarihi cami yeniden ibadete açılacak
    13. Gençleştirme etkili ev yapımı maske..
    14. Sömürgecilerin paylaşamadığı cennet:..
    15. Abdullah Gül'e "Kardeşini yalnız..
    16. FETÖ'cülerden tedbir! Yakalanmamak..
    17. Yıldız futbolcu resmen açıkladı!..
    18. Bolu’da bulundu! Saflık oranı yüzde 98
    19. Üreticilere 1,2 milyar liralık buzağı..
    20. İşte evde yapabileceğiniz elma sirkesi..
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...