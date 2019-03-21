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Bolu’da bir araya gelen yüzlerce çocuk piknik alanındaki çöpleri topladı

Bolu’da eğitim gören yüzlerce öğrenci bir araya gelerek daha temiz bir dünya için mesire alanlarına bırakılan çöpleri topladı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:23
Bolu’da bir araya gelen yüzlerce çocuk piknik alanındaki çöpleri topladı

Bolu’da eğitim gören yüzlerce öğrenci bir araya gelerek daha temiz bir dünya için mesire alanlarına bırakılan çöpleri topladı.


Bolu’da, farklı okullarda öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenci TEMA Vakfı’nın düzenlediği çöp toplama etkinliğine katıldı. Gölköy Baraj Gölü’nün çevresinde bulunan mesire alanında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine doldurdular. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Tema Vakfı Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel, “Amacımız öğrencilere, halkımıza daha temiz bir dünyayı oluşturmanın bizim elimizde olduğunu göstermek. Bunun için uğraşıyoruz. Çocuklar eğer yere atılan ne zahmetlerle toplandığını görürse ve nasıl bir kirliliğe sebep olduğunu görürse onu temizlemek için elinden geleni yapacaktır. Bir daha ki sefere çöpleri yere atmayacaktır. Dünya bizim temiz tutalım diyoruz” dedi.


Yeşil alanlara bırakılan çöpleri toplarken doğayı temizlemenin neşesini yaşayan öğrenciler, büyüklerine de mesaj vererek, “Onlar da çöp atan birilerini görürlerse uyarsınlar. Çöplerimizi toplasınlar. Etrafa çöp atmasınlar. Sigaralarını yere atmasınlar. Mangal yaptıktan sonra yanlarına çöp poşeti alıp onları da çöplere atsalar daha güzel olur. Çevremizde böylece pis olmaz” ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:23
  1. doğa

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