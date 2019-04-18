Bolu’da, belediye işçilerinin yerinin değiştirilmesi protesto edildi

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Bolu Belediyesi’nde sendikalarına bağlı çalışanlara mobbing yapıldığı ve yerlerinin değiştirildiğini söyleyerek, Başkan Özcan’ın bu tutumundan vazgeçmesini istedi.

Bolu Belediyesi’nde çalışan 14 işçinin görev yerlerinin değiştirilmesi, işçilerin üye oldukları Hizmet İş tarafından protesto edildi. Bolu Belediyesi önünde iş yerleri değiştirilen çalışanların katılmadığı protestoda, sendika temsilcileri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, "Bolu Belediyesi’nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı acımasız bir şekilde artarak devam etmektedir. Baskılar belediye çalışanları bakımından artık tahammül edilmeyecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Seçimlerin hemen akabinde Belediye İş Sendikası tarafından tehditle sendika değiştirmeye zorlanan işçilerin bu kez de talimatla iş yerleri değiştiriliyor. Yıllardır büro personeli ve zabıta olarak çalışan emekçiler park ve bahçelerde görevlendirildi” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın seçim öncesi 22 Mart 2019 tarihinde çalışanlara yönelik noter onaylı taahhütnameyi hatırlatan Yıldız, “Belediyede çalışan işçilerin işten çıkarılmayacağını ve keyfi olarak yer değiştirme yapılmayacağını noter huzurunda taahhüt eden belediye başkanı Tanju Özcan, mazbatayı alınca verdiği sözü unutup işçi kıyımına başladı. Belediye Başkanı Özcan, yüksek lisans eğitimi yapan, lisans mezunu olan, yıllardır halkla ilişkiler personeli olarak çalışan emekçileri park ve bahçelerde görevlendirdi. Bu bir mobbingdir, kıyımdır, zulümdür, adaletsizliktir. Bu, iş yeri barışını dinamitlemektir. Mobbinge maruz kalan işçiler, başarılarından dolayı birkaç kez ödüllendirilmiş personellerdir. Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın Özcan’ı 22 Mart’ta Noter huzurunda verdiği taahhüdü yerine getirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Başkan Özcan’ın bu tutumundan vazgeçmesini istediklerini söyleyerek, “Siz belediye mazbatasını alacaksınız, görev değişiminde Kuran’ı öpeceksiniz, bayrağı öpeceksiniz, dualarla belediye başkanlığı görevini devir alacaksınız ama ondan sonra yapmayacağım dediğiniz işleri yapacaksınız. İşçiler üzerinde baskı kuracaksınız, işçilere zulmedeceksiniz. Sebebi, sizin gibi düşünmedikleri ve sizin istediğiniz sendikaya üye olmadıkları. Bunu şiddetle kınıyoruz. Sayın Tanju Özcan’ın bu tutumundan vazgeçmesini istiyorum. 22 Mart’ta imzalamış olduğu taahhüde uymasını istiyorum” şeklinde konuştu.