Bolu’da, Bakan Soylu’ya sevgi seli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu’da cuma namazı sonrasında vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu’da cuma namazı sonrasında vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, miting için geldiği Bolu’da vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Yukarı Çarşı’da bulunan Büyük Camisi’de Cuma namazını kılan Soylu, daha sonra vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Esnafları da tek tek ziyaret eden Bakan Soylu, hayırlı işler diledikten sonra miting alanına gelmek için bindiği otobüsten, bez torba dağıttı.

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