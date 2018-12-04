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Bolu'da ayının saldırdığı kadının ölümü

Mudurnu ilçesinde, saldırdığı yaşlı kadının ölümüne neden olduğu belirtilen ayıyla ilgili alınan itlaf kararı, hayvanın bulunamaması üzerine kaldırıldı

04 Aralık 2018 Salı 16:01
Bolu'da ayının saldırdığı kadının ölümü

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, saldırdığı yaşlı kadının ölümüne neden olduğu belirtilen ayıyla ilgili itlaf kararı, hayvanın bulunamaması üzerine sonlandırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mudurnu ilçesi Beyderesi köyü Osmançavuşlar Mahallesi'nde Ayşe Yardımcı'nın (78) ayı saldırısı sonucu ölümüne ilişkin hayvanın itlaf edilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, olayın meydana geldiği alanda 18 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde fotokapan kurularak yapılan çalışmalar sonucunda bölgede ayı varlığının tespit edildiği belirtildi.

Kara Avcılığı Kanunu'na dayanılarak, halk sağlığını tehdit ettiği kanaatine varılan ayının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatı gereğince avcılar vasıtasıyla vurularak alandan çıkarılması yönünde rapor tanzim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rapora istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'müzden 12 Eylül tarihli yazımızla ölüm olayına sebebiyet verdiği düşünülen ayının alandan çıkarılmasıyla ilgili gerekli izinlerin verilmesi istenmiştir. Bölge müdürlüğümüzden gelen 14 Eylül tarihli cevabi yazıda şube müdürlüğümüzün talebi uygun görülmüştür. Ayının alandan çıkarılması için yörede bulunan avcı dernekleriyle sözleşme imzalanarak, şube müdürlüğümüz gözetiminde çalışma yapılmış olup alanda daha sonraki süreçte ayıya rastlanmadığından herhangi bir itlaf etme olayı gerçekleşmemiştir."

Açıklamada, vatandaşlar benzer olayın tekrar yaşanmaması için ayıların yaşadığı alana mümkün olduğunca tek başına girmemeleri, ayıları önceden korkutmak ve kaçırmak için yüksek ses çıkararak hareket etmeleri konusunda uyarıldı.

- Olay

Beyderesi köyü Osman Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yardımcı (78), 13 Temmuz'da köy yakınlarında mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izi bulunan yaşlı kadının, bölgede bulunan bir ayının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:01
  1. ayı saldırısı
  2. Ayıya itlaf kararı
  3. Bolu
  4. mudurnu

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