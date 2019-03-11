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Bolu’da ahır ve ahşap ev alev alev yandı

Bolu’da, ahır ve iki katlı evin alev alev yandığı olayda, ailenin erkek çocuğunun düğünü için biriktirilen 16 bin lira son anda kurtarıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 01:56
Bolu’da ahır ve ahşap ev alev alev yandı

Bolu’da, ahır ve 2 katlı evin alev alev yandığı olayda, evin erkek çocuğunun düğünü için biriktirilen 16 bin lira son anda kurtarıldı.

 

Olay, Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Özay ve eşi Makbule ile oğlu Emre’nin birlikte yaşadıkları 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. Yangını farkeden aile evden dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

 

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışma sonunda alevleri söndürmeyi başardı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da zarar görmeden kurtarıldı.

 

Mahallede bulunan vatandaşların büyük korku yaşadığı yangından, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi.

 

Düğün parası son anda kurtarıldı

 

Evin sahibi Yusuf Özay, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, oğlunun yazın yapılacak düğünü için biriktirdikleri 16 bin liranın evde olduğunu söyledi. Eve giren itfaiye ekibi Özay’ın tarif ettiği yerden parayı alarak polis eşliğinde Yusuf ve Makbule çiftinin kızına teslim etti.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 01:56
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