Bolu’da 8 kablo hırsızı kıs kıvrak yakalandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi ve köylerinde Türk Telekom A.Ş.’ye ait haberleşme ve enerji kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, teknik ve fiziki takipleri sonucunda, kabloları çaldıkları tespit edilen 8 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda kablo, olayda kullanılan keski makası ve suç delilleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.