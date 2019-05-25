Bolu’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Perşembe günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu B. yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak Uğur Okçuoğlu hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet S., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet S., İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Feci kazanın yaşandığı anlar ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, Ahmet S.’nin kullandığı otomobilin önünde seyreden tıra hızla arkadan çarptıktan sonra yola savrulduğu yer alıyor.

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