İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kadıköy'de devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, Cumhuriyet'in değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de Cumhuriyet ile, Cumhuriyet'in değerleri ile sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlığının önünde otobüsten vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Kadıköy'ün değişime ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kadıköy'ün Anadolu Yakası'nın en güzel ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ama Kadıköy'de ne yazık ki arzu edilen hizmetler bir türlü gelmedi. Kadıköy'de ne yapıldıysa bugüne kadar yine Büyükşehir tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında başlayan hizmetler ondan sonra gelen belediye başkanlarımızla devam etti. Değerli hemşehrilerim, Kadıköy'e çok ama çok güzel projelerimiz var. Bir, Haydarpaşa Limanını kaldırıyoruz, otogarı kaldırıyoruz, oraya çok büyük bir tasarım merkezi yapıyoruz. Gençlerimiz orada tasarım yapacaklar, Türk markaları dünyanın her tarafına oradan yayılacak. Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Size çok ihtiyacımız olacak. Çünkü gelecek gençlerle gelecek." diye konuştu.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kadıköy'de devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, Cumhuriyet'in değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de Cumhuriyet ile, Cumhuriyet'in değerleri ile sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez. İnşallah Kadıköy'de Özgül (Özkan Yavuz) kardeşimizle ipi göğüsleyeceğiz. Kalan günler içerisinde daha çok çalışacağız, daha çok gönüllere gireceğiz, projelerimizi anlatacağız ve inşallah 31 Mart'ta Kadıköy'de durmak yok. Kadıköy'de Özgül kardeşimizi seçerken bizi de unutmayın."

Kadıköy'e, Üsküdar'a Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve Kartal Metrosunu yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, "Şimdi Göztepe'den Ümraniye'ye de metro yapılıyor. Bostancı'dan Dudullu'ya da metro yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Beş yıl içinde Kadıköy'ün ulaşımla ilgili hiçbir sorunu kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra MHP Kadıköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti.