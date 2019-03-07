0553 313 94 23

"Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Kadıköy'e çok ama çok güzel projelerimiz var. Bir, Haydarpaşa Limanını kaldırıyoruz, otogarı kaldırıyoruz, oraya çok büyük bir tasarım merkezi yapıyoruz. Gençlerimiz orada tasarım yapacaklar, Türk markaları dünyanın her tarafına oradan yayılacak"- "Şimdi Göztepe'den Ümraniye'ye de metro yapılıyor. Bostancı'dan Dudullu'ya da metro yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Beş yıl içinde Kadıköy'ün ulaşımla ilgili hiçbir sorunu kalmayacak"- "Kadıköy'de devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, Cumhuriyet'in değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de Cumhuriyet ile, Cumhuriyet'in değerleri ile sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez"

07 Mart 2019 Perşembe 20:28
"Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kadıköy'de devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, Cumhuriyet'in değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de Cumhuriyet ile, Cumhuriyet'in değerleri ile sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlığının önünde otobüsten vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Kadıköy'ün değişime ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kadıköy'ün Anadolu Yakası'nın en güzel ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ama Kadıköy'de ne yazık ki arzu edilen hizmetler bir türlü gelmedi. Kadıköy'de ne yapıldıysa bugüne kadar yine Büyükşehir tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında başlayan hizmetler ondan sonra gelen belediye başkanlarımızla devam etti. Değerli hemşehrilerim, Kadıköy'e çok ama çok güzel projelerimiz var. Bir, Haydarpaşa Limanını kaldırıyoruz, otogarı kaldırıyoruz, oraya çok büyük bir tasarım merkezi yapıyoruz. Gençlerimiz orada tasarım yapacaklar, Türk markaları dünyanın her tarafına oradan yayılacak. Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Size çok ihtiyacımız olacak. Çünkü gelecek gençlerle gelecek." diye konuştu.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kadıköy'de devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, Cumhuriyet'in değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de Cumhuriyet ile, Cumhuriyet'in değerleri ile sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez. İnşallah Kadıköy'de Özgül (Özkan Yavuz) kardeşimizle ipi göğüsleyeceğiz. Kalan günler içerisinde daha çok çalışacağız, daha çok gönüllere gireceğiz, projelerimizi anlatacağız ve inşallah 31 Mart'ta Kadıköy'de durmak yok. Kadıköy'de Özgül kardeşimizi seçerken bizi de unutmayın."

Kadıköy'e, Üsküdar'a Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve Kartal Metrosunu yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, "Şimdi Göztepe'den Ümraniye'ye de metro yapılıyor. Bostancı'dan Dudullu'ya da metro yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Beş yıl içinde Kadıköy'ün ulaşımla ilgili hiçbir sorunu kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra MHP Kadıköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:28
  1. Binali Yıldırım
  2. Kadıköy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale
    1. İsrail polisinden Ultra-Ortodoks..
    2. Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa..
    3. DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor..
    4. Casusluk yapıyordu! ABD'li gazeteci..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı
    6. Dağtekin’den 8 Mart Dünya Kadınlar..
    7. Sosyal medyada terör propagandasına 5..
    8. Çavuşoğlu: “Sokakta sohbet ettiğimiz..
    9. Şenol Güneş'ten bomba açıklama:..
    10. Cezayirli gazeteciler medyaya..
    11. Mourinho, Cüneyt Çakır'a sahip çıktı
    12. Düzce’de Regaip Kandili’nde camiler..
    13. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris’te..
    14. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    15. Çanakkale Ezine OSB’nin altyapı inşaat..
    16. Eminönü’nde otomobil denize uçtu: 1’i..
    17. Kocaeli'den CERN'e bağlandılar
    18. Roma, Francesco ile yollarını ayırdı
    19. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    20. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    21. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    23. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    24. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    25. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    26. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    27. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    28. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    29. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    30. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı