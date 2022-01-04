'Bölücülerin, ülkemizi parçalayanların hamisi CHP'

CHP’yi bir asırdır tanıdık fazla tarife gerek yok, Cumhuriyeti kuran parti ama bölücülerin, ülkemizi parçalayanların hamisi ve onların dümen suyunda yüzen bir parti oldu, daha doğrusu HDP’leşti.

Şu andaki partinin yöneticileri CHP’den çok HDP’ye daha yakınlar.

Gelelim İP’e.. O ise ne olduğu belli olmayan ortada dönen bir fırıldak. Projenin bir parçası. Ona bir görev verilmiş rolünü oynuyor; bazıları da ona sen şöyle yiğitsin böyle aslansın senin oyların hergün artıyor, ikinci parti oldun diye pof pofluyorlar; o da buna inanıyor ve şımarıyor halbuki hiç de öyle değil, zikzak çizip aklına gelen her şeyi söylüyor.

Daha doğrusu bu millet ittifakı birbirine çelme takmakla meşgul görün sonunda neler olacak neler.

Gelelim o üç yamağa/ yahu siz bu ihanete bu bölücülüğe nasıl alet oluyorsunuz? CHP HDP’leşmiş olabilir, Kılıçdaroğlu onlara çok yakın olabilir, ama siz bunlara nasıl alet oluyorsunuz, siz de hiç omurga, şahsiyet, yok mu? Siz bizim mahallede nasıl gizlenmişsiniz!

Karamollaoğlu bakın ne diyor, “HDP terörle arasına mesafe koymuş, Kılaçdaroğlu bir babayiğit”. Vay karamolla vay sen de ne yiğitmişsin!

Yıllarca danışmanlık, dışişleri bakanlığı ve başbakanlık verilen zat sen neymişsin be vay yiğit vay!

Ankara Çıkrıkçılar’da manifatura tezgahtarı iken geldin bakan oldun bu da yanlış işti ama oldu neyse.

Ey millet bu üçü ve Abdullah Gül birgün chp’den milletvekili olursa şaşmayın.

Niye olmasın ki,

Bekaroğlu ve Latif Şener olmadı mı?

Bekleyelim ve görelim.