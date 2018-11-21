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Bölücü örgüt yönetiminde kadınlarla erkekler birbirine düştü

PKK/KCK terör örgütünün sözde yönetiminde kadınların liderlik ya da yöneticilik yapmasının erkekler tarafından hazmedilemediği, kadınlarla erkekler arasında "hiyerarşi" çatışması yaşandığı terörist ifadelerine yansıdı

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
Bölücü örgüt yönetiminde kadınlarla erkekler birbirine düştü

ANKARA (AA) - PKK/KCK'da kadın teröristlerin sözde örgüt yönetiminde liderlik veya yöneticilik yapmasının erkekler tarafından kabullenilemediği, teslim olan ve yakalanan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK, dağ kadrosuna terörist temin etmek amacıyla kadın teröristleri cazibe aracı olarak kullanıyor.

Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ya da yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler de PKK'nın sözde yöneticilerin kadınlara bakışını ortaya koyuyor. Erkek teröristler kadın teröristleri "cinsel meta" olarak görüyor.

Kırsal şartlara adapte olamayan kadın teröristleri ayak bağı olarak gören erkek teröristler, özellikle yaşanan çatışmalardan kaçarken kadınları güvenlik güçlerini oyalamak amacıyla kullanıyor.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerde, örgütte erkeklerle kadınlar arasında "güç çatışması" yaşandığını anlatıyor.

Son zamanlarda PKK yönetiminde yer alan üst düzey kadın teröristlerin cinsel ilişkileriyle gündeme gelmesinin örgütü karıştırdığı da ifadelere yansıyor.

Kadın teröristlere liderlik veya yöneticilik verilmesinin erkekler tarafından hazmedilemediğini anlatan teröristler, sözde "üst düzey" erkek örgüt mensuplarının yaşanan bazı olaylardan sonra kadın teröristlerin yönetimden çıkartılıp yerlerine erkek örgüt mensuplarının getirilmesini istediklerini belirtiyor.

İfadelerde, yaşanan bu olaylar sonucu örgüt içinde kadın ve erkek teröristler arasında birbirlerine karşı güvensizlik ortamı oluştuğu, hiyerarşik sıkıntıların alt kadrolara da sirayet ettiği yer alıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
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